Quadrilha que planejava atacar juízes e promotores troca tiros com a PM em Morada Nova e bandido acaba morto

Um bandido morreu numa troca de tiros com a Polícia na manhã desta segunda-feira (5) na cidade de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza). O grupo armado estaria planejando um ataque a juízes e promotores de Justiça que são lotados no Fórum daquele Município. O grupo faria parte de uma facção criminosa ainda não identificada.

Duas adolescentes que estavam com os bandidos foram apreendidas e com elas a Polícia encontrou drogas e uma arma de fogo, uma escopeta de calibre 12. Os comparsas conseguiram fugir e agora são caçados na região pelas autoridades policiais.





Conforme a Polícia, ainda no fim de semana foi repassada para as autoridades a informação de que bandidos haviam chegado à cidade de Morada Nova com o objetivo de matar juízes e promotores da Comarca, por ordem de uma facção. As buscas policiais começaram imediatamente.





Na manhã de ontem, foi descoberto que os criminosos estariam hospedados em um hotel da cidade. Foi montada uma operação reunindo policiais do Policiamento Ostensivo Geral (OPG) de Morada Nova com o apoio da Força Tática (FT) de Banabuiú e equipes do Batalhão Raio de Quixadá.





Tiros e morte





Com a chegada da Polícia ao local, os criminosos reagiram e houve a troca de tiros. No confronto, parte dos criminosos conseguiu fugir. Mas um dos suspeitos foi baleado pela PM. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa São Camilo, onde morreu na Emergência. A Polícia identificou o morto como Breno Araújo Cunha.





Os bandidos foragidos estão sendo caçados na região entre os Municípios de Morada Nova, Jaguaretama e Solonópole. O corpo do bandido morto foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) a cidade de Quixeramobim.