QUE OUSADIA! Mulher é presa após posar com gesto obsceno em frente a viatura da PM

A moça mostrou o dedo do meio em fotografia tirada por um homem, na Rodoviária do Plano Piloto. Eles foram autuados por desacato.





Um casal de foliões foi preso após tirar foto fazendo gesto obsceno em frente a uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal. A mulher posou mostrando o dedo do meio para o homem, que registrava o momento na Rodoviária do Plano Piloto.

Os dois foram presos por desacato





Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) flagrou a ação e os abordou. Ambos foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Eles foram autuados por desacato. Os dois responderão em liberdade.





Segundo o Código Penal, em caso de condenação, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela pode render detenção de seis meses a dois anos ou multa. (Com informações da PMDF).





