Reitor da UECE confirma presença na inauguração do Laboratório de Pesquisa e Internacionalização Acadêmica do curso de Odontologia do UNINTA

Na ocasião da inauguração do novo projeto do Curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), o Laboratório de Fomento a Produção Científica e Estudos de Internacionalização (INTERFACE LAB), o Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio, ministrará palestra sobre “As perspectivas da Política de Internacionalização para o ensino superior brasileiro”. O evento acontecerá no dia 14 de março, às 14h, no auditório do UNINTA.





De acordo com o organizador do projeto e responsável pelo laboratório, Prof. Me. Jander Magalhães, o grupo trabalhará com dois componentes bem delineados. “O primeiro aspecto reside no incentivo ao desenvolvimento de estudos e a produção de pesquisas e artigos científicos aos alunos em graduação do curso de Odontologia e também de outros cursos na área da saúde. Ao mesmo tempo, vamos trabalhar fortemente em atividades que visem estabelecer comunicação e o intercâmbio com Universidades de outros países, sobretudo de língua inglesa”, explicou.





Segundo o Prof. Me. Arry Rocha de Oliveira Júnior, Coordenador do Curso de Odontologia e um dos incentivadores do projeto, “trata-se de mais uma excelente iniciativa do curso, que mesmo sendo um dos novos da instituição, já se destaca pelos relevantes trabalhos em sala de aula e com outros projetos que incentivam o desenvolvimento acadêmico.”





INTERFACE LAB





O processo seletivo para a participação discente acontecerá após a publicação de Edital, previsto para o dia 19 de fevereiro. O Curso de Odontologia ofertará vagas para todos os acadêmicos regularmente matriculados nos cursos da área de saúde do UNINTA. O Laboratório nasce com vinculação acadêmica ao Grupo de Pesquisa Vida e Trabalho, reconhecido pelo CNPq desde 1995, que tem em seu staff de pesquisadores o Prof. Jander e como líder o Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio, atual Reitor da UECE.





O grupo também pretende estabelecer o intercâmbio com algumas escolas internacionais, dentre, elas a University of Victoria, em British Columbia, Canadá e a University of Fribourg, na Suíça.