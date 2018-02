São Benedito (CE): Ônibus da empresa Guanabara perde controle e invade residencia; vídeo

Um ônibus da empresa Guanabara invadiu uma residência na manhã desta quinta-feira (15), no município de São Benedito, na Região de Ibiapaba, interior do Ceará. O motorista do veículo ficou ferido.





O acidente ocorreu por volta das 5h40. Segundo moradores da cidade que presenciaram o acidente, o ônibus perdeu o controle, passou pelo muro e invadiu um dos compartimentos da residência.





Duas pessoas que estavam na residência saíram sem ferimentos.





A empresa Guanabara, responsável pelo ônibus, confirmou o ocorrido e informou que está apurando as causas do acidente.

Com informações do G1