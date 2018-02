Sargento da PRE morre durante troca de tiros com policiais do BPRaio em Caucaia

Equipe chegou ao local após denúncias de que homem estaria armado tentando abordar veículos na rodovia.

A Polícia Civil investiga a morte do sargento da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Francisco Wagner Alves de Araújo, 44, durante troca de tiros com policiais do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) em Caucaia. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (24) no KM 12 da BR-222 próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF)





Os policiais do BPRaio chegaram ao local após denúncias de que um homem caminhava na rodovia, de arma em punho, tentando abordar veículos em cima da ponte do Conjunto Nova Metrópole. Durante a abordagem houve troca de tiros e o sargento acabou sendo atingido e morrendo no local. (Cearanews7)