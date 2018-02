SARGENTO FROTA E SUA EQUIPE REALIZA MAIS UMA PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 9h, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do indivíduo Fernando Sousa de Moura, 26 anos, acusado de traficar drogas na Serra do Jordão, em Sobral.









A prisão

Após o recebimento de várias denúncias, os PMs se deslocaram até a Serra do Jordão, precisamente na residência do indivíduo denunciado, onde constataram a veracidade dos fatos, ou seja, na casa do acusado os policiais encontraram drogas, dinheiro trocado e apetrechos utilizados na comercialização dos entorpecentes.





Fernando Sousa de Moura recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas.





Os Policiais que efetuaram a prisão do indivíduo foram: Sargento Frota, Cabo Hemerson e Soldado Viana.





Fonte: Sobral 24 horas