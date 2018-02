Secretário diz que Força Nacional deve chegar este mês.

O secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, disse nesta sexta-feira (9), que o reforço da Força Nacional para combater a violência no Estado do Ceará, deve acontecer ainda este mês.





O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa para apresentação dos índices de crimes no mês de janeiro de 2018.





Esse pedido de ajuda, foi feito pelo governador Camilo Santana durante uma reunião que ele teve em Brasília com o presidente Michel Temer, no último dia 30 de janeiro. No encontro, Camilo ainda pediu um aporte financeiro no valor de R$ 15 milhões, mas o pedido ainda será analisado pelo Governo Federal.





Delano Cerqueira Bunn, superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará, confirmou a data limite e disse ainda que a chegada da Força Nacional ao Estado do Ceará está sendo tratada pelo Ministério da Justiça com a direção geral da Polícia Federal.





Delano disse também que o reforço é uma resposta do Governo Federal após a Chacina das Cajazeiras, registrada no último dia 27.





No início desta semana, o superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará, Delano Cerqueira Bunn, viajou até Brasília para definir detalhes da chegada da Força Nacional de Segurança Pública ao Estado do Ceará.





Ontem (9), a SSPDS divulgou que, os Crimes Violentos Letais aumentaram 38,1% durante o mês de janeiro. Foram 482 homicídios, incluindo as 14 vítimas da chacina ocorrida no bairro Cajazeiras.





Nesses números também estão os 10 presos que foram mortos durante uma rebelião na cadeia pública do município de Itapajé, na Região Norte do Ceará.





Fonte: Cnews