SEM CONTROLE: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL

Está incontrolável o roubo de motocicletas na cidade de Sobral! No início da tarde de ontem (1), por volta das 13h, no bairro Renato Parente, mais um roubo de motocicleta foi registrado no município de Sobral. Dois criminosos em uma motocicleta abordaram um homem que transitava em sua motocicleta, anunciaram o roubo e levaram a moto Honda Biz vermelha de placa PNI-3698.





Os criminosos foram bastante violentos.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas