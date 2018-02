SEM CONTROLE: Mais uma "novinha" sequestrada e fuzilada por bandidos de facções em Fortaleza

Uma garota, com aparência de adolescente, foi executada sumariamente no começo da noite desta segunda-feira, na periferia de Fortaleza. O crime, segundo as primeiras investigações da Polícia, foi mais um capítulo da guerra entre facções criminosas que agem na Capital. Um vídeo feito pelos próprios assassinos mostra a jovem com as mãos amarradas para trás e amordaçada no momento em que é atingida por mais de 20 tiros de pistola e revólver, a maioria no rosto, numa autêntico caso de fuzilamento.





O vídeo com as cenas da brutalidade foi postado nas redes sociais ainda na noite passada e viralizou. Este foi o segundo caso parecido em duas semanas. Na noite do último dia 15, outra adolescente foi arrastada pelos assassinos até o píer da Avenida Vila do Mar, na comunidade Coqueirinho, na Barra do Ceará (zona Oeste da Capital) e também fuzilada diante da câmera de um telefone celular e as imagens lançadas nos aplicativos e redes sociais.





A sequência de execuções sumárias de garotas na Grande Fortaleza deu impulso às estatísticas de assassinatos de mulheres no Ceará neste começo de ano. Já são 96 mulheres mortas no estado em menos de dois meses completos. No ano passado, no mesmo período, foram registrados 25 casos, o que, na comparação dos dois períodos, representa um aumento da ordem de 284 por cento.





Outro crime





Também na noite desta segunda-feira (26), uma mulher foi assassinada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Era a comerciante identificada como Maria Alice, dona de um restaurante na localidade de Cágado. Ela foi morta com vários tiros.





Um suspeito já foi identificado pela Polícia e está sendo procurado. Trata-se de Johnny Williamy Holanda Gomes. (Fernando Ribeiro)