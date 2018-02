Site disponibiliza mais de 85 mil bolsas de estudos no Ceará

Descontos nas mensalidades das faculdades podem chegar a 70%.

Até o início de fevereiro, estudantes se deparam com a difícil decisão de qual faculdade irão cursar. Pesam na escolha, vários fatores, sendo que o preço, estrutura e localização são fundamentais. Para ajudar nesta reta final, um site de inclusão de jovens no ensino superior, disponibiliza mais de 87 mil bolsas de estudos de até 70% de desconto, em 36 instituições presentes no Ceará. Somente na Região Metropolitana de Fortaleza são 18 mil vagas em 33 universidades.





As bolsas são para cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD), em algumas faculdades.





Para obter o benefício, basta ao candidato procurar o curso de interesse, efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para garantir a bolsa de estudo. Tudo isso, sem qualquer burocracia ou necessidade de comprovação de renda. “Após concluir o processo na plataforma, deve comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com os trâmites da matrícula”, explica Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do site.





O executivo ressalta que a opção é diferente dos moldes do financiamento estudantil, uma vez que o aluno assegura um percentual de desconto no valor da mensalidade até o final do curso e, após a sua conclusão, não precisa pagar qualquer taxa extra para o site ou a faculdade. “O benefício é real e está disponível para todos”, finaliza.





Mais informações podem ser consultadas pelo site ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h00 e 22h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00 (horário de Brasília).