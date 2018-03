SITUAÇÃO LAMENTÁVEL! SOBRALENSE COMPRA CARRO ZERO KM E FICA A "PÉ"

Dona Aurelina Sousa Gomes comprou em outubro de 2017 um carro ZERO KM (Argo Drive 1.3 - 2017/2018) na concessionária Mundi Fiat, localizada na Av. Senador José Ermírio de Moraes, em Sobral. Com apenas 3 meses de uso (700 km rodados) o veículo apresentou um grave problema, sendo necessário a retirada do motor do veículo e foi encaminhado para Minas Gerais. A cliente já foi por várias vezes na Mundi Fiat e não foi informada quando o motor de seu veículo iria retornar para Sobral.





A Dona Aurelina mora na zona rural de Sobral, na Fazenda Alegre, distante de Sobral aproximadamente 10 km, ela precisa do carro para as tarefas do dia a dia e também para consultas médicas, pois sofre de diabetes e hipertensão. A cliente está juntando todos os subsídios para entrar com uma ação judicial para reparar os danos sofridos.





A cliente há mais de um mês está a "pé", pois o carro ZERO KM foi para manutenção Minas Gerais e ainda não retornou.









O outro lado





Nossa equipe de reportagem entrou em contato com gerente Aloísio, responsável pelo setor pós-vendas, onde relatou que o motor do veículo Fiat Argo Drive 1.3 foi encaminhado para a fábrica em Minas Gerais e que não tem previsão de retorno.