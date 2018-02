SOBRAL ABANDONADA: ESGOTO A CÉU ABERTO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Um esgoto a céu aberto no residencial Nova Caiçara está causando transtornos aos moradores e transeuntes. O esgoto está localizado no "Morro da Macaca". O Saae já foi informado do problema, mas ainda não resolveu o problema.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horasFotos Jorge Alves