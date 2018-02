SOBRAL ABANDONADA - INTERNAUTA DENUNCIA O ABANDONO DA RUA SÃO JOSÉ 2

Internauta coloca a boca no "trombone" e denuncia o abandono em que se encontra a Rua São José 2, localizada no bairro Sumaré.

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa noite queria fazer pequena reclamação sobre a rua sao José 2 localizada no bairro Sumaré mais precisamente proximo a sod brita próximo a sucata.









Nós moradores da rua sao José 2 queriamos fazer um apelo ao nosso excelentíssimo prefeito de sobral em relação a nossa adorada rua, se é que possamos chamar de rua ne?









Uma comunidade de aproximadamente umas 50 casas nao tem sequer saneamento basico, iluminação pública, local de lazer, rua asfaltada (parece ate piada, nem ao menos calçamento tem na rua), e o q falar de coleta de lixo? Excesso de lixões acumulados em todo lugar. De quem e a culpa? Dos moradores? Prefeito? Bom quem ve olha e fala e falta de educação dos moradores jogar lixo onde não e pra jogar! E onde jogar entao pois nem coletas de lixo temos? Estamos totalmente expostos a ratos, cobras, escorpiões e um vilaozinhaozinho que todos conhecemos principalmente nessa época chuvosa o aedes aegypiti sem falar que ja foram encontrado larvas do mosquito pelos proprios moradores, e quanto a iluminaçao so temos dois portes com luz que nem se quer ilumina a rua direito, mato pra tudo que e lado. Nós moradores queremos alguma iniciativa das autoridades sobralenses ou seja do prefeito a respeito da nossa rua.









Agradeço desde de ja pela atenção."