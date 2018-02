SOBRAL ABANDONADA - LEITOR DENUNCIA O DESCASO DA PREFEITURA PARA COM O BAIRRO DOM EXPEDITO

Internauta coloca a boca no "trombone" e denuncia o abandono da Prefeitura de Sobral para com os moradores da Vila Florinda, no bairro Dom Expedito.





Veja a denúncia do leitor na íntegra:

"Venho através desta rede de comunicação que apóia muito a população sobralense pede uma ajuda junto ao órgão publico sobre a situação da vila Florinda no bairro dom expedito , pois muita lama, mosquito, lixo à anos e à mesmo rotina entre eleição e sai eleição e é a mesma coisa. Fico muito grado e nome de todos moradores da vila Florinda dom expedito."