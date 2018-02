SOBRAL ANTIGA - ARCO NOSSA SRA. DE FÁTIMA

O Arco de Nossa Senhora de Fátima, ou Arco do Triunfo, foi construído em 1953, na entrada da cidade, por iniciativa do Bispo Dom José Tupinambá da Frota, como marco da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Sobral. O arco foi projetado por Falb Rangel e executado por Francisco Frutuoso do Vale.





Via Joscel Vasconcelos