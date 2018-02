SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para o com a Rua Francisquinha Frota, bairro Dom José. Segundo o denunciante, a citada rua está tomada pelo matagal.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia, apesar da imagem linda do clima, o destaque é a rua Francisquinha Frota no bairro Dom José tomada pelo mato e lixo, está havendo infestação de insetos e roedores devido a falta de ação por parte da prefeitura, trazendo transtornos aos moradores do bairro.









A última imagem é do SAFS do bairro."