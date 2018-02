SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta denuncia desperdício de água na Rua Padre Osvaldo Chaves. Segundo o internauta, o Saae já foi comunicado do problemas, mas ainda não o resolveu.

Confira a denúncia na íntegra:

"Queria informa que já tem mais de 3 meses que tem um vazamento de água na rua padre Osvaldo chaves e os trabalhadores do saee nem aparece já ligaram para lá e uma pessoa esteve na unidade do saee mais eles não estão nem aí depois manda as pessoas economizar água se eles não conserta os canos quebrado."