SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia a falta de transporte escolar para os alunos universitários de Sobral (sede).

Confira a reclamação na íntegra:

"Bom dia, meu nome é Conceição moro no bairro Padre Ibiapina sou mãe de aluna da universidade UVA do campos Betânia gostaria de reclamar a falta de transporte dos alunos universitários dessa instituição, pois, mesmo tendo feito um cadastro pela a internet recentemente para esse transporte o mesmo não existe. O que eu quero reivindicar é transporte para os universitários da sede, a UVA só tem um ônibus no período da manhã para todo Sobral, sendo que os distritos tem ônibus, nós pessoas humildes não temos condições de pagar transporte, quer dizer que os filhos da gente tem que parar de ir a universidade por falta de transporte? Por favor o responsável dessa área faça alguma coisa com urgência. Obrigada."