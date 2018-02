SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"!

Internauta coloca a "boca no trombone" e denuncia a insegurança na Av. Sen. Fernandes Távora.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gostaria de expressar aqui minha indignação com relação a escuridão na Av. Senador Fernandes Távores. Há mais ou menos uma semana que está tudo no escuro,PORÉM QUANDO SE PASSA POR LÁ PELA MANHÃ,TODOS OS POSTES ESTÃO ACESOS SEM NECESSIDADE NENHUMA EM PLENA 07H00. É alguma brincadeira da Prefeitura? Da ENEL ou seja lá quem? Estão cientes dos vários assaltos que estão acontecendo. RESPONSABILIDADE ZERO DESSA SEGURANÇA PÚBLICA DE SOBRAL, AINDA VÃO SE GABAR DO TRABALHO FEITO NO BLOCO DOS SUJOS, ''MEUS AMIGOS, NESSE TIPO DE FESTIVIDADE NÃO SE MOVE UMA PALHA, PORQUE NÃO HÁ INTERCORRÊNCIAS, DEVIAM PROCURAR TRABALHO. Enquanto isso a parte mais baixa dessa pirâmide sobralense no escuro e sem segurança, PORQUE ESSE BURGUÊS DO PREFEITO TEM OUTRAS PRIORIDADES PRA CUIDAR (TIPO FICAR RESPONDENDO CRÍTICAS NAS REDES SOCIAS, DEVIA APRENDER COM OS ERROS E OUVIR A POPULAÇÃO.

"