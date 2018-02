SOBRAL - INTERNAUTA DENUNCIA ESGOTO A CÉU ABERTO NA RUA AIRTON SENNA

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia um esgoto na Rua Airton Senna, bairro Terrenos Novos. Segundo o denunciante, o Saae já foi comunicado, mas não resolveu o problema:

"Bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação a respeito do SAAE, em frente a minha casa tem uma passagem de água, e vizinho tem uma casa abandonada, a caixa de esgoto dessa casa está entupida e ta caindo dejetos na calçada, quando a água vem muito forte transborda e fica empossada em frente a minha casa, e ficam fezes expostas, restos de comida, fora o cheiro insuportável, já liguei pedindo pra consertarem,disseram q iam no mesmo dia e não foram, fui no SAAE fazer a reclamação me deram o prazo de 48 horas e a moça la disse q pediu urgência no conserto e até agora nada ainda.."