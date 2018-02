SOBRAL - INTERNAUTA DENUNCIA UM AMONTOADO DE LIXO NA RUA ARTEMÍSIA

Internauta reclama de um amontoado de lixo na Rua Artemísia, no bairro Cohab 2. Segundo o reclamante, o encarregado da limpeza pública passa diariamente no local, mas não a limpeza.

Confira a reclamação do internauta na íntegra:

"ATENÇÃO SENHOR PREFEITO E SECRETARIO FAZ TRÊS SEMANAS QUE ESSE ENTULHO SE ENCONTA NESSE ENDEREÇO RUA ARTEMISA COHAB 2 E O ENCARREGADO PASSA TODOS OS DIAS EMFRENTE E NÃO FAZ NADA O EX VERIADOR SÁSÁ FAZ VISTA GROSSA MANDA ESSE POVO TRABALHAR PREFEITO TIRAR AS MÃO DO BOLSO DO POVO E DA PREFEITURA SÓ ESTÃO DE ENFEITE MANDE ELES LARGAREM O OSSO DE O LUGAR PRA OUTRO."