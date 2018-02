SORTUDO: APOSTADOR DE MARTINÓPOLE(CE) GANHA NA LOTERIA

Aposta de Martinópole, Zona Norte do Ceará é uma das duas acertadoras do sorteio da Quina desta terça-feira, 20. A outra aposta vencedora é de Aparecida de Goiânia (GO). Os dois apostadores dividirão o prêmio de R$ 651.495,66.

Os números sorteados no concurso 4610 foram: 09 - 18 - 36 - 54 - 62





Para o próximo concurso, nesta quarta-feira, 21, a estimativa de prêmio é de R$ 600 mil.









O rateio ficou assim:

Quina - 5 números acertados

2 apostas ganhadoras, R$ 651.495,66





Quadra - 4 números acertados

200 apostas ganhadoras, R$ 1.902,56





Terno - 3 números acertados

7.378 apostas ganhadoras, R$ 77,55





Duque - 2 números acertados





138.151 apostas ganhadoras, R$ 2,27