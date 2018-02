TERRÍVEL ACIDENTE É REGISTRADO NA SERRA DA IBIAPABA

Na tarde desta segunda-feira (19), um grave acidente de trânsito foi registrado na descida da Serra de Tianguá. Uma motocicleta ocupada por duas pessoas colidiu frontalmente com um caminhão. Infelizmente, os ocupantes morreram no local do sinistro.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou os corpos para o IML de Sobral.