TERRÍVEL ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DA GUANABARA DEIXA 8 MORTOS E 28 FERIDOS NA BR-020

Ônibus saiu de Cajazeiras, na Paraíba, com destino a Goiânia. Segundo a PRF, o ônibus invadiu a pista contrária e bateu de frente numa carreta.





Um acidente grave na manhã desta quinta-feira (15), numa rodovia perto de Brasília, matou oito pessoas e feriu 28.





O acidente foi no quilômetro 45 da BR-020, que liga Brasília a Fortaleza. O ônibus saiu de Cajazeiras, na Paraíba, no fim da tarde de terça-feira (13), com destino a Goiânia com 43 passageiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus invadiu a pista contrária, na contramão, batendo de frente numa carreta. Em seguida, desgovernada, a carreta atingiu a grade de proteção da pista. Ainda bateu em uma outra carreta antes de tombar, espalhando no local, parte do carregamento de adubo.





Edmar estava no ônibus. “Eu só escutei como se fosse um monte de lata se chocando uma na outra. Aí quando eu fui ver, eu estava em pé. E fiquei meio lerdo, meio atordoado”, conta.





O motorista da segunda carreta foi preso porque havia contra ele um mandado de prisão por receptação de produtos.





A polícia investiga o relato de uma testemunha que viu o ônibus fazer zigue-zague na pista, como se o motorista cochilasse ao volante.





De acordo com a empresa Guanabara, do ônibus, o motorista estava prestes a largar o volante. Tinha menos dez quilômetros pela frente.





A empresa disse também que ele teve 20 horas de descanso antes de assumir o trabalho.

Dos oito mortos no acidente, seis faleceram no local da batida: o motorista do ônibus e cinco passageiros.





Outros dois passageiros não resistiram aos ferimentos e morreram no Hospital de Base de Brasília. Quinze pessoas ainda estão hospitalizadas em estado grave.





