"Teve dia em que eu vi o sol nascer", diz PM aprovado em duas universidades de Medicina

Policial tirou nota mil na redação do Enem e agora pode escolher entre duas universidades.

Tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não é fácil. A dificuldade aumenta quando só se pode estudar nas horas livre do trabalho. Foi isso que fez o policial militar Marcos Paulo de Carvalho, de 27 anos.





Policial militar no estado do Acre, Marcos só estudava quando não estava de serviço, na banda da PM que não possui horário fixo, mas conseguiu tirar a nota máxima na redação da prova e nota suficiente para passar no curso de medicina em duas universidades públicas. A Universidade Federal do Acre (Afac) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam). As informações são do site G1.





Marcos, que sempre estudou em escola pública, se disse surpreso quando, na segunda-feira, 29, descobriu que havia tirado nota mil na redação.





"Em 2016, consegui uma média relativamente boa e deu para passar em direito, mas sempre quis fazer medicina. Resolvi estudar em 2017. Foi bem puxado porque trabalho e não tenho uma rotina fixa de estudos, mas o tempo que eu tinha era para estudar e deu certo", comemora.





Carvalho explica que a Ufac era sua primeira opção no Sisu e a Ufam a segunda. Mesmo com a nota, ele afirma que teve dificuldades com o tema da redação e que não foi a matéria que mais se dedicou ao longo do ano nos estudos. "Atribuo essa conquista a uma questão de esforço mesmo. Tinha dia que eu começava a estudar às 16h e terminava 1h, mas teve dia que eu vi o sol nascer. Valeu muito a pena".





Via O POVO Online