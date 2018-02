TRAGÉDIA: Acidente com ônibus universitário causa morte e feridos na CE-040, no Eusébio

Um ônibus que transportava estudante universitários de Aquiraz bateu na traseira de uma caçamba. Neste momento, equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual estão no local prestando os primeiros socorros aos feridos.

Um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar e um caminhão foi registrado no começo desta manhã (17) na rodovia estadual CE-040, no Município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Vários estudantes universitários eram transportados no coletivo. Uma jovem morreu e outros 10 alunos ficaram feridos.





Neste momento, ambulâncias do Samu, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e patrulhas do Batalhão de Policiamento Rodoviário estadual (BPRE) estão no local prestando os primeiros socorro às vítimas.





Os feridos são estudantes universitários da cidade de Aquiraz que eram transportados em um ônibus-escolar. Há informações extra-oficiais de que o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e o ônibus bateu forte na traseira do caminhão, ficando com sua frente completamente destruída.





Os feridos mais graves estão sendo transferidos em ambulâncias do Samu (há delas no local) para Fortaleza, enquanto o Corpo de Bombeiros, através do Núcleo de Busca e Salvamento (NBS), faz a retirada dos feridos que ficaram presos nas ferragens do transporte escolar.





Mais informações nas próximas horas.





Veja vídeo do acidente

Com informações do portal Cearanews7