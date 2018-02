TRAGÉDIA: Pai e filho são mortos e veículo é incendiado em Catunda

O caso será investigado pela Polícia Civil de Santa Quitéria.

Um carro foi encontrado carbonizado, além de duas pessoas que foram mortas, na madrugada deste domingo (04), na estrada que liga a localidade de Catuana à sede do município de Catunda, já nas proximidades do açude Carmina.





A Polícia Militar foi acionada para o local, onde chegou e constatou a veracidade da informação, tendo encontrado ao lado do veículo, um corpo carbonizado e o outro com a cabeça decapitada.





O veículo foi identificado, sendo um Celta, com placas de Monsenhor Tabosa. As vítimas também já foram reconhecidas, inicialmente como Raimundinho e seu filho, Dudu, de 12 anos, ambos residentes em Monsenhor Tabosa.

A família já está no local e reconheceu os corpos. Segundo informações, as vítimas estavam de saída para uma pizzaria, quando Raimundinho recebeu uma ligação e saiu com Dudu e depois disso, os familiares não obtiveram mais contato.





Fonte: Sertões de Crateús