Último dia de inscrições para o Fies

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que se encerra nesta quarta-feira (28) o prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As informações são do Ministério da Educação (MEC). Os interessados nas vagas que precisarem de algum tipo de auxílio ou realizar a inscrição poderão comparecer ao setor de Fies do UNINTA, até às 22 horas de hoje, ou ligar para o (88) 3112.3500.





As inscrições devem ser realizadas através do site do MEC. Para isso, o candidato deve informar data de nascimento, número do CPF e endereço de e-mail. A nota mínima exigida é de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o estudante também não pode ter obtido nota 0 na redação. A renda é outro quesito analisado, que deverá se encaixar nas exigências do programa.