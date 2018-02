UNINTA agora registra nível de chuvas dos bairros Dom Expedito e Sinhá Saboia

Buscando aproximar a comunidade acadêmica e a população do município de Sobral, o Centro Universitário Inta (UNINTA), através do Horto Didático de Plantas Medicinais do UNINTA (HDPMU), coordenado pelo professor Hider Machado Melo, vai monitorar a pluviometria na região onde está localizada a instituição de ensino. O pluviômetro está instalado no HDPMU, que fica próximo ao Hospital Veterinário de Animais de Grande Porte e o objetivo das medições é que as informações sejam disponibilizadas diariamente no site do UNINTA.





De acordo com o coordenador do Horto, Prof. Hider Machado, "uma das principais fontes de água, fundamental à vida animal e vegetal, tem como origem a chuva. No entanto, a chuva é um fenômeno climático que ocorre de forma diferente em algumas regiões do Brasil. Suas principais características são a quantidade e intensidade, cujos valores variam ao longo de um período de tempo (dia, mês, ano) em determinados lugares. Daí a importância de se monitorar esse tipo de evento. Estamos trabalhando para o mais breve possível divulgarmos sistematicamente no site do UNINTa as chuvas desta quadra invernosa", comenta.





O professor Hider Machado, ressalta que saber o quanto choveu é uma curiosidade frequente de muitas pessoas as quais, muitas vezes, não têm essa informação precisa, uma vez que a intensidade pluviométrica pode ser variável dependendo da região. Hider também explica como funciona a interpretação do quanto choveu. "Por exemplo, se foi registrado uma chuva de 8 mm, significa que em cada metro quadrado desta região foi precipitado o equivalente a 8 litros de água".