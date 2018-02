UNINTA amplia frota de veículos

Nesta segunda-feira (26) foram entregues na sede administrativa do Centro Universitário Inta (UNINTA) o total de 10 novos automóveis. Segundo a direção do UNINTA, a renovação e ampliação da frota de veículos têm por objetivo atender as demandas do deslocamento funcional, de estágios e aulas de campo de todos os cursos, com agilidade e segurança para colaboradores e estudantes.





Ainda projetado para este ano, estão a aquisição de um novo ônibus, de grande porte, para atender o projeto "UNINTA de Portas Abertas", que tem por objetivo receber estudantes de toda região, que desejam conhecer as instalações da instituição e tirar dúvidas sobre os cursos ofertados, além da renovação e ampliação da frota de vans e carros intermediários.