UNINTA e SEBRAE fomentam parceria

Na última quinta-feira (15), a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Soraya de Oliveira Sá, esteve reunida com uma equipe do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para discutir a participação do Centro Universitário Inta (UNINTA) no Programa de Inovação Para Sobral. Estiveram ainda na reunião o coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Prof. Vinicius Girão, e a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante.





Segundo Suilane Teixeira, articuladora do SEBRAE, "o Programa de Inovação Para Sobral tem como objetivo estimular o surgimento de startups e, principalmente, estimular Sobral a ser um berço de inovação. A ideia é integrar e sensibilizar as instituições de ensino para que sejam nossas parceiras nesse programa", explicou em tom de otimismo.





A Pró-Reitora, Profa. Dra. Chrislene Carvalho explica que o programa trará aos acadêmicos a oportunidade de crescimento, uma vez que poderão colocar em prática as suas ideias, acompanhando o processo, execução e venda do produto criado. "A inovação é considerada como o processo de colocar conhecimento no mercado. Todas as áreas são um potencial. A instituição vai fazer a assinatura desse projeto apostando justamente em um espaço imperdível para que os estudantes possam participar dessa empreitada da inovação, que é o quarto item de crescimento do ensino universitário."