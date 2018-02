UNINTA inicia construção de Clínica Odontológica

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento e aperfeiçoar a prática da profissão para os acadêmicos do Curso de Odontologia, o Centro Universitário Inta (UNINTA) iniciou a construção de uma clínica odontológica que abrigará 50 consultórios e atenderá colaboradores, acadêmicos, a comunidade do Bairro Dom Expedito, do município de Sobral e cidades circunvizinhas. A obra tem previsão de entrega ainda para o semestre 2018.1.





O coordenador do Curso de Odontologia, Prof. Me. Arry Rocha de Oliveira Junior, ressaltou a importância da expansão das instalações do curso para um maior aperfeiçoamento dos conteúdos vistos em sala de aula e, principalmente, para a interação com a comunidade. "Além de iniciar o acadêmico na prática de sua profissão através das inúmeras especialidades, teremos o impacto social para todos os pacientes que serão atendidos", explicou.





Entre as especialidades odontológicas estudadas durante os 5 anos do curso de bacharelado em Odontologia do UNINTA, a clínica atenderá principalmente as áreas de Dentística, Endodontia, Periodontia, Cirurgia, Prótese Dentária, Ortodontia, Odontopediatria, Implantodontia e Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.





Além da clínica em construção, o curso conta uma estrutura composta por laboratórios de ciências básicas (anatomia, microscopia, bioquímica, biofísica, fisiologia, farmacologia, microbiologia e parasitologia), além do laboratório de Pré-Clínica Odontológica, que é utilizado por acadêmicos a partir do 3º semestre, como forma de simular os procedimentos clínicos e as habilidades que serão abordadas na clínica.