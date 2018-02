UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO DE TAPERUABA COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"

Universitário denúncia problema no transporte escolar dos estudantes universitários de Taperuaba. Confira a seguir a denúncia na íntegra:

"Bom dia





Estudantes universitários de taperuaba novamente estão passando por problemas relacionados ao transporte universitário. Segunda informações coletadas, só está disponível um ônibus hoje para levar os alunos universitários de taperuaba. Já fizerem uma palhaçada com os alunos, fizeram os alunos perderem tempo, levar sol e chuva pra nada. Agora querem barrar os alunos.





Foi disponibilizado um ônibus amarelo que durou exatamente nem um mês e logo foi retirado, o outro ônibus branco está lá na garagem parado, pq que eles não conserta e trás novamente o ônibus amarelo pra resolver ou amenizar a situação? É falta de respeito com os alunos.









Mim chamo Pedro, sou aluno do cch da uva, faço ciências sociais e não sou de acordo com essa atitude barrar alunos do independentemente da instituição seja ela privado ou pública, todos em prol da educação.









Essa é minha indignação e revolta.









Todo os anos é esse mesmo problema.

E nada se resolve."