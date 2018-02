Urgente: líder nacional do PCC e cúmplice são executados no Ceará

Os criminosos eram considerados foragidos da Justiça de São Paulo. Os corpos foram encontrados pela Polícia após denúncia de moradores.





As principais vozes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando Capital) fora dos presídios, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo, Rogério Jeremias de Simone, conhecido como Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, chamado de Paca, foram mortos a tiros em suposta emboscada em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

O POVO Online informou as mortes, na tarde deste sábado, 17. Até então, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará não havia repassado a identificação dos corpos.





As informações foram confirmadas ao portal G1 pelo promotor Marcio Sérgio Christino. De acordo com ele, os dois eram foragidos da Justiça de São Paulo e líderes da facção criminosa.





Segundo o Ministério Público, Gegê do Mangue era, atualmente, o número um na escala da chefia do PCC, e Paca era outro líder da facção. Moradores relatam que um helicóptero teria efetuado voos em baixa altitude e os ocupantes efetuaram os disparos. O fato ocorreu na última quinta-feira, 15.

Local onde os corpos foram executados Corpos das vítimas



Os corpos foram encontrados perto da Lagoa Encantada, por um jovem que colhia frutas. O local é de mata fechada, sem acesso via estrada. O homem chamou a Polícia, que iniciou o trabalho de perícia.





A Polícia e o Ministério Público trabalham com a hipótese de que eles foram vítimas de uma emboscada de organização criminosa rival. A suspeita é que os dois estavam atuando pelo PCC no Paraguai e na Bolívia, coordenando importação e exportação de armas e drogas para o Brasil.