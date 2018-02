Vídeo: Câmera de videomonitoramento flagra mulheres brigando na frente da delegacia de Cocal-PI

Uma câmera de videomonitoramento flagrou na manhã desta sexta-feira (16/02) duas mulheres trocando socos, tapas e puxões de cabelo em frente ao prédio da Delegacia de Polícia Civil de Cocal, município da região Norte do Piauí.





As câmeras registraram o momento em que as duas chegam ao local, cada uma em uma motocicleta, e começam a discutir. Um guarda municipal lotado no distrito policial chega para trabalhar e apazígua a situação.

Quando tudo parece ter terminado, uma delas provoca a outra batendo propositalmente com a moto, momento em que a outra se revolta e ambas partem para a agressão física.





Novamente o guarda municipal intervém separando a briga. As duas foram conduzidas para o interior da delegacia para prestarem maiores esclarecimentos.





Fonte: Blog do Coveiro