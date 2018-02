Vídeo flagra idoso atropelado por ônibus sendo salvo por suposto "anjo" em SP

Aparição de 'vulto' repercutiu na internet depois da divulgação de filmagem em Sorocaba; Flávio Bozolla, de 87 anos, está internado e se recupera bem.

Câmeras de segurança de uma farmácia registraram o momento exato em que um idoso é atropelado por um ônibus da Sorocaba Transportes Urbanos (STU), em uma via utilizada para acesso ao terminal Santo Antônio, na cidade do interior de São Paulo. O vídeo do acidente tem gerado discussões nas redes sociais não só por causa do acidente, mas devido a uma rápida "aparição" observada nas imagens pelos internautas.





De acordo com a Urbes Trânsito e Transporte, o atropelamento ocorreu na segunda-feira (5) de manhã, e teve as imagens divulgadas somente na quarta-feira (7). Desde então, os usuários do Facebook e Twitter têm comentado o vídeo, mais especificamente sobre os primeiros 15 segundos, em que um vulto branco "atravessa" a faixa de pedestres antes de o idoso ir parar debaixo da roda do veículo.

Algumas pessoas acreditam que a sombra é na verdade um “anjo” que salvou a vida de Flávio Bozolla, de 87 anos. “Reparem na sombra branca na hora que o senhor some de visão”, alertou um internauta, que recebeu muitas respostas de outras pessoas que afirmam ter ficado chocadas com o que viram: “eu vi também, é um anjo do senhor”, comentou um internauta. “Me arrepiei”, disse um segundo. “Pensei que estava louca, mas não fui a única a ver. Deus estava ali com ele”, contou outra.









Estado de saúde e medidas





Depois do ocorrido, Bozolla foi levado para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde permanece internado. Ele sofreu ferimentos em uma das pernas e teve pulmão perfurado por uma costela quebrada, entretanto, encontra-se lúcido e em quadro estável.





Pessoas que estavam próximas ao local relataram que a vítima estava na faixa de pedestres corretamente, e que o motorista atravessou a via a caminho do terminal em alta velocidade. Em nota à TV TEM , a STU expôs que o coletivo, de prefixo 2372, da linha 49-Astúrias, estava vazio no momento do acidente, e após a apuração das imagens da câmera de segurança, registraram o boletim de ocorrência.





“O motorista está afastado das atividades desde o dia do acidente. Funcionários da empresa de ônibus estão visitando diariamente o idoso no hospital e a STU dará toda a assistência necessária a ele”, comunicaram.





Fonte: Último Segundo