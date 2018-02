Vídeo: gandula é espancado por jogador e clássico acaba em confusão

As agressões ocorreram no fim do dérbi entre Operário e Comercial, em Campo Grande (MS), pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O atacante Jeferson Reis, do Operário-MS, esmurrou um dos gandulas do clássico contra o Comercial-MS, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, neste domingo (18/2). O incidente desencadeou uma briga generalizada no Estádio Morenão, palco do dérbi, válido pela sétima rodada, em Campo Grande.





A agressão ocorreu no fim da partida. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Comercial abriu o placar, com Jô. Na sequência, a confusão começou. O gandula Tadeu Francisco, 19 anos, jogador das categorias de base do clube, comemorou o gol à beira do campo: isso foi o estopim para a briga.





A vibração do gandula irritou atletas e integrantes da comissão técnica do Operário, que partiram para cima dele. Jeferson Reis foi o mais exaltado e desferiu socos contra o rapaz, logo após derrubá-lo. O gandula agredido está com suspeita de fratura no nariz. Ele foi à delegacia prestar queixa acompanhado de familiares.





A tropa de choque da Polícia Militar interveio para acalmar os ânimos e também entrou em um dos vestiários para prender o atacante. Porém, ele já tinha ido embora do estádio e, segundo a diretoria do Operário, o jogador irá se apresentar à Polícia Civil. Já o massagista do clube Raul Prazeres não teve a mesma “sorte” e foi detido por lesão corporal e levado para delegacia.





Veja o momento da confusão:

Domingo de pancadaria





A briga em Campo Grande não foi a única no futebol brasileiro neste domingo. A 1,4 mil quilômetros da capital sul-mato-grossense, em Salvador (BA), jogadores de Vitória e Bahia protagonizaram batalha campale o clássico entre os clubes foi interrompido no início do segundo tempo, quando o placar marcava 1 x 1. Os rivais se enfrentavam pelo Campeonato Baiano.





A confusão começou logo após empate do tricolor baiano. O meia Vinícius, autor do gol, comemorou dançando à beira do campo, em frente à torcida rival. Isso despertou a ira dos atletas do rubro-negro, que iniciaram agressões. Ao todo, nove jogadores foram expulsos.





(Metrópoles)