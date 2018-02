VIOLÊNCIA: Cantor Waldonys tem carro interceptado e é assaltado na volta do Carnaval

Outros veículos também foram abordados e um automóvel chegou a ser até alvejado por tiros, segundo o músico.

O cantor cearense Waldonys, junto de familiares e amigos, teve o carro interceptado e foi assaltado por uma quadrilha armada, ao estar saindo do Porto das Dunas, em Aquiraz, onde passou o último dia de Carnaval, para voltar a Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (14).





Waldonys relatou que saiu de um condomínio onde estava, no seu veículo particular, com dois filhos e dois amigos dos mesmos. Por volta de 12h30, vários veículos foram interceptados por cinco criminosos, em uma ladeira da CE-025.





"É uma subida íngreme, o trânsito começou a dar uma parada. Eu era o terceiro carro para chegar ao cume, quando eu vi vários homens armados. O primeiro carro arrancou para cima dos bandidos. O segundo carro também passou, mas levou um tiro. Quando eu vi que ia ser assaltado, pedi para meus filhos esconderem os celulares e joguei o meu debaixo do banco", detalhou.





Segundo Waldonys, dois homens estavam armados e um suspeito aparentava ser uma criança, ter cerca de 10 anos de idade. "Eu ainda tentei dar uma ré, mas o carro que vinha atrás não entendeu. Eu parei e desci levantando as mãos", afirmou.





Ainda de acordo com o cantor, os criminosos gritavam "a gente quer dinheiro". A quadrilha roubou um relógio e um escapulário de ouro de Waldonys, além de celulares e relógios das outras pessoas que se encontravam no carro. Em seguida, os criminosos fugiram a pé.





A Polícia Militar foi prontamente acionada e chegou pouco tempo após o roubo. Os PMs chegaram a visualizar o bando, efetuaram disparos para intimidá-los, mas não conseguiram capturá-los. Os cinco suspeitos adentraram em um matagal de difícil acesso e atravessaram um rio

Fonte: Diário do Nordeste