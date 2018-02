VIOLÊNCIA CÃO: Dona de restaurante é assassinada por bandidos por fornecer refeições para PMs

Dois adolescentes – de 16 e 17 anos - e um jovem de 19 anos são os primeiros suspeitos identificados pela Polícia como envolvidos na trama que resultou no assassinato de uma mulher na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). ). A dona de um restaurante foi morta a tiros dentro do estabelecimento comercial somente por fornecer alimentação para policiais militares que atuam na área e se tornar amiga deles.





O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (26) no Município de São Gonçalo do Amarante (a 55Km da Capital). A presença constante de policiais no restaurante – o único na localidade de Cágado – estava “incomodando” um grupo de deliquentes formado por adolescentes e jovens. Eles, então, decidiram montar um plano para matar a mulher e acabaram concretizando a trama na noite desta segunda-feira quando não havia nenhum PM por perto.





Os assassinos invadiram a casa onde também funciona o restaurante e mataram a vítima com vários tiros. A mulher foi identificada como Maria Alice.





Conforme a Polícia, um vizinho de Maria Alice foi o mandante do crime. Ele tem apenas 17 anos de idade. Outro menor deu apoio no momento do crime. Um jovem de 19 anos, identificado como Carlos Daniel de Sousa Silva participou também da execução. Os três foram detidos numa operação policial que mobilizou várias patrulhas da 3ª e 4ª Companhias do 12º BPM (Caucaia e São Gonçalo do Amarante), além do apoio do Serviço de Inteligência e de equipes da 3ª Companhia do BPRaio.





Segundo a Polícia, outros quatro suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados.





Outra mulher





Uma mulher de 34 anos foi baleada por bandidos, na manhã desta terça-feira, em Fortaleza. O crime ocorreu na esquina da Avenida Padre Anchieta com a Rua Comendador Luís Ribeiro, no bairro Monte Castelo. A vítima, identificada como Gleidivânia de Almeida Girão Mendes, foi baleada na cabeça e e está hospitalizada.





Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a vítima foi ferida durante uma tentativa de assalto. Os criminosos fugiram do local em uma motocicleta. Gleidivânia é irmã de um policial civil e voltava para casa após deixar os dois filhos na escola.





(Fernando Ribeiro)