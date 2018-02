VIOLÊNCIA: HOMICÍDIO A FACA É REGISTRADO NA CIDADE DE TIANGUÁ

Um crime de homicídio a faca foi registrado na tarde de ontem (9), por volta das 16h, no distrito de Bela Vista, na zona rural de Tianguá. A vítima foi identificada como ANTÔNIO DO NASCIMENTO ANDRADE DE AGUIAR, 31 anos, residia no município de Frecheirinha. O crime ocorreu durante uma discussão banal em um bar localizado nas proximidades do “Campo do Barcelona”.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar autoria do crime.





Fonte: Sobral 24 horas