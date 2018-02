VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Professora é esfaqueada durante tentativa de assalto na zona rural de Santana do Acaraú

Um adolescente de 17 anos é acusado de esfaquear e tentar assaltar a vizinha, a professora da rede municipal de ensino, Ivanete dos Santos Dias, o fato aconteceu na noite desta quinta-feira (22) na residência da vítima na comunidade de Cacimbas, zona rural de Santana do Acaraú.





Segundo declaração da vítima, ela estava em seu dormitório assistindo um vídeo no celular, quando ouviu um grito do marido, a professora saiu do quarto e foi ver o que estava acontecendo, ao chegar na sala viu o ladrão encapuzado com uma arma em punho e uma faca na outra mão, tentando agredir seu esposo Mairton, a mulher conta ainda, que o ladrão ordenou o esposo a amarrá-la com um punho de rede, em seguida o ladrão amarrou o marido da vítima.



Ainda segundo a vitima, ela foi levada pelo ladrão a outras dependências da casa, após pegar o celular da vitima, o ladrão retirou de uma bolsa, três dinamites e jogou em pontos diferentes da casa. Ainda segundo a vítima, o ladrão exigiu dinheiro e ameaçou explodir a casa.





A professora disse ainda, que o ladrão revirou a casa toda em busca de dinheiro, o marido conseguiu escapar para o andar de cima da casa e começou a gritar por socorro, o ladrão então, foi atrás de Mairton, a mulher conseguiu se soltar e foi em direção ao bandido e entrou em luta corporal, segundo ela, conseguiu derrubar a arma dele, a mulher afirma, que jogou o ladrão em um canto da casa, nessa ocasião o rapaz, sacou uma faca e veio em direção dela, a vitima conseguiu retirar a camiseta que cobria o rosto do ladrão, “desgraçada, agora eu vou te matar”, disse o ladrão após ser reconhecido.

Arma apreendida com o menor infrator





A professora disse, que saiu de costas e o ladrão estava esfaqueando a vítima, o relato é impressionante, a mulher levou três facadas, uma na parte de trás do pescoço, outra na axila esquerda e a terceira na perna, depois de muita luta a mulher conseguiu tomar a faca do ladrão, segundo ela o bandido tentou fugir, mas não conseguiu, pois as portas estavam trancadas, a mulher relata que tinha condições de esfaqueá-lo, “eu podia ter esfaqueado ele, mas eu não tenho essa natureza”, disse a dona de casa.





O ladrão ainda derrubou o marido da vítima e correu para o 2º andar da casa, pulou pela janela e conseguiu fugir pelo mato, segundo a professora, o rapaz parecia estar drogado em virtude do seu comportamento.