Youtuber é baleada na cabeça após briga de trânsito; morte cerebral é constatada pelos médicos

Isabelly Cristine, de 14 anos, voltava para casa após uma gravação para seu canal no Youtube. Seu estado no hospital é gravíssimo.

A modelo e youtuber paranaense Isabelly Cristine Santos, 14, foi vítima de briga de trânsito no Paraná. A jovem foi atingida por um tiro na cabeça quando voltava para casa com sua mãe e dois assessores após uma das gravações de seu canal. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 14, na rodovia PR-412. Isabelly se encontra internada em estado gravíssimo e os médicos constataram morte cerebral, que ainda precisa ser confirmada por exames. Dois suspeitos já foram presos.





A família da jovem fez uma publicação no perfil dela no Facebook. “Aqui é a mãe da Isa, o médico acabou de dizer que ela teve morte cerebral, agora só Deus para ter a nossa Isa de volta”, diz a publicação. Ao UOL, uma amiga da youtuber, Karina Máximo, se revelou abalada. “Agora, só um milagre, mas onde há vida, há esperança. Só estamos pedindo muita oração”, lamenta.





De acordo com a Polícia Militar, os tiros ocorreram por volta das 1h50min após uma briga de trânsito, na qual homens que estavam em outro veículo atiraram contra o carro em que Isabelly e sua mãe estavam. A suspeita é de que os atiradores tenham se desentendido com o motorista de um outro veículo, mas atingiram o carro de Isabelly por engano. Não houve outros feridos.





O canal de Isabelly no Youtube já tinha mais de 29 mil inscritos e somou, no começo do ano, mais de 3 milhões de visualizações.





Com informações do portal O Povo