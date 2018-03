120 veículos são incendiados em onda de ataques no fim de semana no Ceará

Foram 100 motos e 10 carros incendiados só em Cascavel, em depósito da Prefeitura, na madrugada do domingo.



No fim de semana, a onda de ataques a transportes em Fortaleza e no interior deixou grandes prejuízos. Ao todo, foram 120 veículos incendiados. Na capital cearense, foram 10 ônibus avariados, sendo cinco com perda total. Em Cascavel, na Região Metropolitana, foram mais de 100 motos e 10 veículos queimados no pátio da Secretaria de Infraestrutura do município.





Prédios públicos (Regional IV, Etufor e 18º Juizado Especial) e duas torres de telefonia também foram alvo das facções criminosas, depois de ataques aos Correios do Antônio Bezerra e a Sejus na quinta (22) e na sexta-feira (23).





Após os ataques, a Prefeitura de Fortaleza divulgou medidas para garantir o trajeto dos coletivos nesta segunda-feira (26). A escolta de viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal aos veículos é uma das ações.





Segundo o Sindiônibus, cinco ônibus foram queimados totalmente e cinco parcialmente, nos dias 24 e 25 de março, totalizando dez veículos. De acordo com o sub-secretário de Infraestrutura de Cascavel, Idalécio Felício, mais de 100 motos e 10 carros foram destruídos na madrugada do domingo. Os veículos haviam sido apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e pela Justiça.





Além da escolta, haverá sobrevoo de aeronaves do Ciopaer, acompanhando o deslocamento de ônibus. O objetivo é garantir o funcionamento normal de todo o sistema de transporte coletivo da capital.





As medidas serão coordenadas por meio da atuação de vários órgãos da administração municipal, como Secretaria de Segurança Pública, Etufor, AMC e Guarda Municipal, e em parceria com as forças de segurança do Estado, como Polícia Militar e Ciopaer. (Tribuna do Ceará)