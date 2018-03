4 BANDIDOS ARMADOS PRATICAM ARRASTÃO NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

A insegurança reina no Distrito de Rafael Arruda! Na noite deste domingo (25), por volta das 20h, quatro bandidos armados de revólver em duas motocicletas perpetraram um arrastão no espetinho do "Teteu". Os criminosos roubaram todos os clientes e fugiram e sentido o distrito de Aprazível.





A Polícia Militar foi acionada e está realizando diligências na tentativa de localizar e prender os assaltantes.