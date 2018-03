4 homens em 2 carros atacam prédio da Secretaria de Justiça do Estado

Polícia os interceptou e, na troca de tiros, feriu 3; todos teriam morrido no IJF.

Segundo uma fonte da Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) com confirmação do major Wagner Nunes, supervisor do Comando de Policiamento da Capital, durante esta madrugada de sábado, 24, 4 homens atacaram o prédio da Sejus, no bairro Aldeota. A inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) já estava atenta e interveio a partir da Polícia Militar. Houve confronto e, segundo o major, 3 suspeitos morreram ao chegarem ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Ainda segundo o PM, um homem fugiu durante o tiroteio. Não há informação se ele teria sido ferido no confronto.









O caso





Os suspeitos chegaram em dois veículos. Dois estavam em Onix preto. Os demais estavam em uma Hilux prata. Eles começaram a atirar e foram surpreendidos pela PM que revidou. No tiroteio, um homem conseguiu escapar e 3 ficaram feridos no chão.





Foram apreendidas uma granada (tipo M3) e 4 carregadores de pistolas, além de uma pistola calibre 9mm.





Entramos em contato com as assessorias de imprensa tanto da Sejus quanto da SSPDS e estamos aguardando respostas. (Diário do Nordeste)