ABANDONO: CAOS NA AV. JOSÉ FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA, EM SOBRAL

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com os moradores dos bairros Residencial Meruoca e Vila Recanto 1 e 2.

Confira a denúncia na íntegra:

"Todo ano é a mesma coisa! Quando inicia o inverno os transtornos começam na Av. José Figueiredo de Paula Pessoa, próximo a Grendene 6. A prefeitura apenas fica jogando entulho na estrada pra tentar melhorar, mas com pouco tempo o buraco volta aparecer. Isso causa enorme transtorno para quem mora no Residencial Meruoca e Recanto 2. Inclusive tal situação já ocasionou acidente, além prejuízo com os transportes, pois já teve veículo que teve o pneu estourado por conta dos buracos na estrada. Alguns veículos se arriscam indo pela contra mão direção, e até colocando os veículos em cima dos trilhos do metrô, se arriscando, buscando desviar dos buracos. Todo ano acontece a mesma coisa a bastante tempo! E sempre prefeitura apenas coloca entulho ou tapa com asfalto, mas rapidamente o problema volta aparecer."