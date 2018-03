Abertas inscrições para os Jogos Escolares Sobralenses

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, comunica que as inscrições para os Jogos Escolares Sobralenses (JES) estão abertas até o dia 20 de março. As fichas de inscrição estão disponíveis no endereço www.secjelsobral.blogspot.com e deverão ser entregues no Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, situado na Rua Mauro Andrade, 400, Alto da Brasília, das 08h às 12h e das 13h às 17h.