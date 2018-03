ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NA AV. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES, EM SOBRAL

Duas mulheres ficaram feridas e foram socorridas para o hospital Santa Casa. O sinistro foi registrado na tarde desta quinta-feira (1), na Av. José Ermírio de Moraes, nas proximidades da fábrica Votorantim Cimentos.





Os veículos envolvidos no sinistro foram: um VW Fox de cor vermelha e um carro-forte. Não se sabe quem deu início aos sinistro, somente a perícia poderá emitir um laudo sobre as causas do acidente.





Fonte: Sobral 24 horas c/ R. Soares