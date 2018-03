ACUSADO DE MATAR PM É PRESO E TENTA EXTORQUIR POLICIAIS CIVIS

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (21), a prisão de Eugênio Marques Bezerra (38), condenado pela morte do soldado da Polícia Militar Francisco Josafá Rocha, morto em 2006. O condenado estava foragido e foi encontrado após denúncias sobre traficantes que estavam expulsando moradores Conjunto Habitacional Maria Tomásia, no Jangurussu.





Atualmente, Eugênio era envolvido com o tráfico de drogas, homicídios e as ameaças, semelhantes ao que aconteceu no começo do ano na comunidade Babilônia, em Fortaleza. Ao ser preso, o foragido ainda ofereceu R$ 50 mil para ser liberado. O dinheiro foi recusado.





O soldado foi morto no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Barbosa de Freitas. Ele estava fardado, andava com malotes de uma agência lotérica e utilizava uma motocicleta da corporação, quando foi abordado por assaltantes, que dispararam várias vezes contra o policial. O malote foi levado. No momento do crime, apesar de fardado, prestava um "bico" para a lotérica, mas entraria em serviço horas depois.





Preso na época, Eugênio confessou o crime e disse que contou com a ajuda de duas outras pessoas, entre elas, um soldado que trabalhava com a vítima. Este foi responsável por informar sobre a localização e rotina do agente de segurança morto. O latrocínio foi planejado com uma semana de antecedência.





Cnews