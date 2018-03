ANIVERSARIANTE DO DIA - NAYARA THALITA, FILHA DO ROBÉRIO LIMA

"Parabéns minha filha! Tenha um aniversário inesquecível! Que esse dia possa se repetir por vários anos. Eu amo você e vou estar sempre ao seu lado, em todos os momentos. Feliz aniversário!









Saiba que todos nós estamos contentes pelo seu aniversário, e estou realmente satisfeito por saber que tantas pessoas gostam de você e lhe desejam sucesso. Tudo isso só é possível porque temos nossa vida envolvida no amor de Cristo, que nos permite encarar as dificuldades com coragem e fé."